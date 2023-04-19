Бобровська зауважила, що це повідомлення отримала у ніч на 19 квітня. Їй написав підліток яка наразі перебуває на території Росії. Туди його незаконно вивезли російські окупанти.

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Підліток зауважує, що йому важко спати. Бачив стільки смертей. Водночас мучать дві – найкращого друга та дитини.

Друг прикрив мене своїм тілом, його розірвало. Він єдиний, хто був зі мною все життя. Після смерті батьків єдиний, хто залишався поруч. А дівчинка – коли ми їхали по воду, я почув крики. Зупинився, вибіг. Там лежало тіло жінки і дівчинка з діркою у грудях. Років 10. Вона вмирала і кричала, допоможіть, – мовиться у повідомленні.

Підліток розповідає, що взяв дівчинку на руки та почав заспокоювати. Їй вже не було чим допомогти, на жаль. Тоді підліток намагався усміхатися дівчинці, аби вона повірила, що все буде добре. У той час його душу просто розривало.

Важливо! Андрій Костін наразі перебуває у США. Там він розповідає про звірства російських окупантів та працює над тим, аби їх притягнути до відповідальності. Зокрема, вже стало відомо, що Вашингтон направить в Гаагу прокурора у справі проти Росії.