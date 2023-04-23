Дарья Герасимчук объяснила в интервью 24 Канала, что детям постоянно навязывают, что якобы их покинули родители, что они никому не нужны. То есть их постоянно психологически насилуют, пытаются сломать.

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Что делают россияне с похищенными украинскими детьми

Герасимчук подтверждает, что действительно избиение украинских детей в России, к сожалению, довольно распространено: "И у многих детей даже были фотодоказательства в телефонах, но тогда, когда россияне отдавали ребенка родителям, то заставляли его почистить весь телефон, чтобы не было никаких фото- , видеодоказательств".

У детей есть синяки. Дети говорили о том, что их били палками, руками, разные были случаи. За любое проявление неповиновения им говорили, что ничего-ничего, мы вас научим, как нужно правильно любить Россию,

– рассказала уполномоченная президента.

Дарья Герасимчук сообщила, что детей наказывали – их даже заставляли сидеть в подвалах.

Если украинскому ребенку вдруг давали новый телефон (если его, например, отдавали в приемную семью), то там обязательно ставили трекер:

прослушивались все разговоры, если ребенок вдруг куда-нибудь позвонит;

отслеживалось место его нахождения.

Уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации отмечает, что россияне тотально уничтожали ребенка, тотально уничтожали его идентичность вообще.

То есть они хотели обнулить память и создать послушного, хорошо обработанного пропагандой нового гражданина России,

– подытожила Герасимчук.

Важно! Полное интервью с советницей-уполномоченной Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьей Герасимчук читайте на сайте 24 Канала 24 апреля.

Россия похищает украинских детей: основное