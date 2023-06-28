Об этом 24 Каналу заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что у таких людей высокие зарплаты и проблем с работой нет.

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"Где возникают проблемы с вакансиями – в оккупационной "администрации". Возникают проблемы в коммунальных предприятиях, по школам, по больницам. Там, где сугубо "бюджетники". Потому что зарплата "бюджетников" в оккупированном Мариуполе сверхнизкая", – сказал Андрющенко.

Все потому, что она такая же, как получают в России. Однако сами же россияне не соглашаются ехать работать в разрушенный Мариуполь и жить на эти мизерные деньги. Оставшиеся в городе украинцы тоже не согласны работать на оккупационную "администрацию" и бизнес, который работает на россиян и так же выплачивает низкую заработную плату.

Есть странная ситуация, что с одной стороны есть вакансии, с другой стороны – есть безработица,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Если местные не могут устроиться на работу, связанную со строительством, где россияне много платят, люди выезжают на подконтрольную украинским властям территорию.

Параллельный мир

Оккупанты свезли в Мариуполь около 150 автобусов из Санкт-Петербурга. Впрочем, по городу курсирует не больше 30, ведь нет, кому садиться за руль. А россияне работать там не будут.

"Такая карусель постоянно в городе. Чтобы как-то попробовать, по крайней мере, визуально это решить, устраивают такие "ярмарки вакансий". Это просто цирк", – отметил Петр Андрющенко.

Люди приходят на такую "ярмарку вакансий" и понимают, что это не для них. Другие вынуждены выходить на них, понимая, что к ним туда никто не устроится. К тому же туда приходит Движение сопротивления и фиксирует всех, кто там есть.

"И эти предатели от бизнеса это тоже понимают, что они вышли на "ярмарку вакансий" и становятся сознательными: "Нас заставили, я должен выживать". Оно же не сработает после деоккупации", – рассказал советник городского головы города.

Это "символизирует" ту жизнь, которая есть в городе и политику, которую вводит страна-агрессор. С политикой замены украинского населения российским – ничего не происходит. У россиян разного сегмента – гражданских, военных – все "хорошо". В оккупантов полная безнаказанность, высокая зарплата и нормальные условия проживания.

"То есть это параллельный мир, который сразу существует в Мариуполе, который никак не касается оставшихся там украинцев", – подчеркнул Андрющенко.

Гуманитарная ситуация ухудшается

Водоснабжение в Мариуполе есть, но канализация не работает. Электричество в городе более-менее работает. Еды у местных достаточно, ведь они наделали запасы, когда россияне выдавали гуманитарную помощь и убеждали людей оставаться. К тому же работают полевые кухни. Но в целом гуманитарная ситуация усугубляется.

Если мы говорим о лекарствах, если говорим о медицине в целом – их просто нет. Вся медицина для украинцев работает так: человек не должен умереть в больнице,

– отметил советник мэра Мариуполя.

Уже были неодинокие случаи, когда люди обращались в больницу, им там помогали, чтобы они не умерли именно там. Затем отправляли домой и там они умирали от того, с чем обращались к медикам. Так в городе высокая смертность – в неделю умирает более 400 мариупольцев.

Кроме того, людям не хватает денег на лекарства. Из-за того, что высокую зарплату "своим" платят россияне, вся сфера потребления и настроена под это.

Лекарства, чтобы выжить

Пенсионеры получают пенсию 10 – 15 тысяч рублей. Этих средств им не хватает на жизнь. Это выплаты на уровне учительских зарплат в школе. Однако учителям-предателям этих денег хватает, а пенсионерам – нет. Все из-за того, что старикам приходится покупать лекарства. На них в среднем они ежемесячно тратят от 10 тысяч рублей.

"Для поддержки какого-то, не для лечения. А для того, чтобы прямо сейчас не умереть. Ситуация просто за пределом ужасного", – сказал Петр Андрющенко.

К тому же в городе не хватает больниц. Оккупанты снова их используют как госпитали для солдат. Единственная более-менее работающая стационарная больница – это больница интенсивной терапии. При этом большая ее половина отведена как госпиталь для россиян. Туда везут много раненых вражеских солдат.

"Привезли два больших буса раненых в Мариуполь, а еще два больших буса уехали в Новоазовск. Пожалуй, там очень тяжелые ранения, ведь в Мариуполе не хватает крови для этих оккупантов", – отметил советник мэра города.

Больница забита россиянами. А это значит, что до мариупольцев в городе просто не доходят. Есть еще пара больниц, но в них нет места для населения.

Какая ситуация в Мариуполе