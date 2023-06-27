Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он объяснил, какие действия россиян указывают на то, что с фронта украинская сторона скоро услышит много хороших новостей.

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Мариуполь стал местом дислокации оккупационного войска, откуда его отправляют на горячие направления. В Мариупольском районе временно размещена армия врага совершает дебоши, не гнушается алкогольными напитками.

К тому же время подготовки, отведенной противнику на территории района перед зоной боевых действий, значительно уменьшилось, сообщил Андрющенко. Раньше представителей нацменьшинств России – бурят и азиатцев готовили от 2 до 4 недель, а сейчас время подготовки составляет всего неделю. После этого окупантов отправляют на фронт, а на их место сразу же подвозят новую живую силу из России.

Готовятся к обороне

В настоящее время у россиян на территории Мариупольского района наблюдается подготовка к более серьезным оборонительным действиям. Так бурят начинают тренировать непосредственно на линиях обороны, сделанных на границе города.

Они оценивают, что вполне возможно, а мы уверены – фронт дойдет до Мариуполя. Они готовятся к его активной обороне, в частности, использовать собственные фортификационные сооружения, которые подготовили,

– добавил чиновник.

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Истерия после Пригожинского марша

Движение местного сопротивления сообщало, что после вояжа Евгения Пригожина по России панические настроения окупантов и коллаборантов в Мариуполе усилились. В частности, закрывались обменники в городе, а в магазинах наблюдаются километровые очереди.

Пригожину, вероятно, нужно отдельно орден выдать за панику,

– иронически заметил Андрющенко.

Действия Пригожина стали большим ударом по врагу. Однако его выступление скорее стало последней точкой, ведь до этого паника и понимание безискодности распространялись между изменниками в городе, а теперь полностью нашли выход.

Курс гривны в городе сейчас бешеный, на заправках стоимость топлива поднялась в 4 – 5 раз, цены на продукты тоже. События на фронте и внутри России стали не только моральным ударом по квазиобразованию на территории временно оккупированной Донецкой и Луганской области, но и экономическим.

Интересно, что враг снова начал распространять фейки о всеобщей мобилизации во всех городах Украины. К такому он прибегает тогда, когда россияне несут бешеные потери на фронте, отступают, подчеркнул советник мэра Мариуполя. Это ИПСО обычно является предвестником хороших новостей для Украины.

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