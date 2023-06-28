Про це 24 Каналу заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що у таких людей високі зарплати й проблем з роботою немає.

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"Де виникають проблеми з вакансіями – в окупаційній "адміністрації". Виникають проблеми у комунальних підприємствах, по школах, по лікарнях. Там, де суто "бюджетники". Тому що зарплата "бюджетників" в окупованому Маріуполі наднизька", – сказав Андрющенко.

Усе через те, що вона така сама, як отримують в Росії. Однак самі ж росіяни не погоджуються їхати працювати в зруйнований Маріуполь та жити на ці мізерні гроші. Українці, які залишилися в місті, теж не погоджують працювати на окупаційну "адміністрацію" та бізнес, який працює на росіян й так само виплачує низьку заробітну плату.

Маємо дивну ситуацію, що з одного боку є вакансії, з іншого боку – є безробіття,

– наголосив радник мера Маріуполя.

Якщо місцеві не можуть влаштуватися на роботу, пов'язану з будівництвом, де росіяни багато платять, люди виїжджають на підконтрольну українській владі територію.

Паралельний світ

Окупанти звезли до Маріуполя близько 150 автобусів із Санкт-Петербурга. Утім, по місту курсує не більше 30, адже нема, кому сідати за кермо. А росіяни працювати там не будуть.

"Отака карусель постійно в місті. Щоби якось спробувати, принаймні, візуально це владнати, влаштовують такі "ярмарки вакансій". Це – просто цирк", – зауважив Петро Андрющенко.

Люди приходять на таку "ярмарку вакансій" і розуміють, що це не для них. Інші ж змушені виходити на них, розуміючи, що до них туди ніхто не влаштується. До того ж туди приходить Рух спротиву і фіксує усіх, хто там є.

"І оці зрадники від бізнесу це теж розуміють, що вони вийшли на "ярмарку вакансій" і стають свідомі: "Нас примусили, я мав виживати". Воно ж не спрацює після деокупації", – розповів радник міського голови міста.

Це "символізує" те життя, яке є в місті й політику, яку запроваджує країна-агресорка. З політикою заміни українського населення на російське – нічого не відбувається. У росіян різного сегменту – цивільних, військових – все "гаразд". В окупантів повна безкарність, висока зарплата й нормальні умови проживання.

"Тобто, це паралельний світ, який одразу існує в Маріуполі, який ніяк не стосується українців, які там залишилися", – наголосив Андрющенко.

Гуманітарна ситуація погіршується

Водопостачання у Маріуполі є, але каналізація не працює. Електрика в місті більш-менш також працює. Їжі у місцевих достатньо, адже вони наробили запаси, коли росіяни видавали гуманітарну допомогу і переконували людей залишатися. До того ж працюють польові кухні. Але в цілому гуманітарна ситуація погіршується.

Якщо ми кажемо про ліки, якщо кажемо про медицину загалом – їх просто немає. Уся медицина для українців працює так: людина не має померти в лікарні,

– зауважив радник мера Маріуполя.

Уже були непоодинокі випадки, коли люди зверталися до лікарні, їм там допомагали, аби вони не померли саме там. Згодом відправляли додому і там вони помирали від того, з чим зверталися до медиків. Так у місті висока смертність – за тиждень помирає понад 400 маріупольців.

Окрім того, людям не вистає грошей на ліки. Через те, що високу зарплату "своїм" платять росіяни, вся сфера споживання і налаштована під це.

Ліки, аби вижити

Пенсіонери отримують пенсію 10 – 15 тисяч рублів. Цих коштів їм не вистачає на життя. Це виплати на рівні вчительських зарплат у школі. Однак, вчителям-зрадникам цих грошей вистачає, а пенсіонерам – ні. Усе через те, що людям похилого віку доводиться купувати ліки. На них у середньому вони щомісяця витрачають від 10 тисяч рублів.

"Для підтримання якогось, не для лікування. А для того, щоби прямо зараз не померти. Ситуація просто за межею жахливого", – сказав Петро Андрющенко.

До того ж у місті не вистачає лікарень. Окупанти знову їх використовують як шпиталі для солдатів. Єдина стаціонарна лікарня, яка більш-менш працює, – це лікарня інтенсивної терапії. При цьому, більша її половина відведена як шпиталь для окупантів. Туди везуть багато поранених ворожих солдатів.

"Привезли два великих буси поранених в Маріуполь, а ще два великих буси поїхали в Новоазовськ. Мабуть, там дуже важкі поранення, адже у Маріуполі не вистачає крові для цих окупантів", – зауважив радник мера міста.

Лікарня забита росіянами. А це означає, що до маріупольців у місті просто не доходять. Є ще пару лікарень, але окупанти в них немає місця для населення.

Яка ситуація в Маріуполі