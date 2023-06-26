Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він пояснив справжню мету окупантів у цих перевірках.

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Шукають представників спротиву

Через перевірки неповнолітніх російські окупанти насправді шукають їхніх батьків, які мають проукраїнську позицію і причетні до спротиву, відзначив Андрющенко. На думку ворога, вони можуть використовувати гаджети своїх дітей для зв'язку, тому вони намагаються знайти таким чином усіляку інформацію.

"Наголошу, бо ми консультуємо наших людей так не робити, існують інші засоби зв'язку. Однак дітей перевіряють і що буде за цим надалі – не знаю, будемо дивитися. Ми вже не дивуємося жодним посиленням", – відзначив радник мера Маріуполя.

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Зазначимо, днями стало відомо про вбивство російськими окупантами у тимчасово окупованому Бердянську двох підлітків – Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. У мережу потрапило передсмертне відео 16-річного Тиграна з автоматом у руках, де його останніми словами були: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні". Колаборант Владислав Рогов заявив про ліквідацію хлопця.

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