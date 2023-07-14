Убийцей оказался 21-летний парень. Его обвиняют в преднамеренном убийстве, сопряженном с сексуальным насилием, изнасилованием, воровством и похищением документа.
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В Хмельницкой области засудили парня, убившего несовершеннолетнюю девушку
Как стало известно, в июле 2022 в безлюдном месте в Хмельницком 21-летний парень вечером увидел 16-летнюю девушку и пытался с ней познакомиться. Когда он получил отказ, вытащил из одежды шнуровку, набросил ей на шею и силой отвлек в сторону. После этого – изнасиловал и задушил.
Убегая с места совершения преступления, злоумышленник похитил у потерпевшей мобильный телефон и банковскую карточку.
Позже тело девушки обнаружили возле бездействующего железнодорожного переезда.
Отмечается, что к приговору суда осужденный находился под стражей. Теперь суд признал виновным 21-летнего парня виновным в умышленном убийстве, сопряженном с сексуальным насилием, изнасилованием, воровством и похищением документа. Его приговорили к 14 годам лишения свободы. Также суд обязал выплатить 1 миллион гривен родственникам убитой.
Другие подобные случаи в Украине
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