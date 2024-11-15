Без отца осталось трое детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и Красиловский городской совет.

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В Хмельницкой области провели в последний путь защитника

В Красиловской громаде 12 ноября в последний путь провели украинского защитника Михаила Антосина. Он был стрелком-снайпером десантно-штурмовой бригады.

Михаил стал на защиту Украины в декабре 2022 года. К сожалению, 27 января 2023 года защитник пропал без вести. У родных не угасала надежда, что Михаил Антосин жив, но, к сожалению, сейчас стало известно о гибели защитника. Он пал в бою в селе Ямполовка в Лиманской городской общине Краматорского района Донецкой области.

Он до последнего вздоха был верен присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнял долг. За время прохождения военной службы зарекомендовал себя с положительной стороны, отлично выполнял свои обязанности, пользовался авторитетом среди коллег, пытался поддерживать высокий моральный дух в подразделении, стойко выдерживал интенсивные нагрузки... Именно таким помнят Михаила его боевые побратимы,

– говорится в сообщении Красиловского горсовета.

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У Героя остались мать, жена Юлия и трое детей – сыновья Илья и Кирилл, а также дочь Соломийка, с которой Михаил так и не успел встретиться.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя Михаила Антосина. Светлая и вечная память.