Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Петропавловскую ОТГ Белгород-Днестровского района. Александр Кожокар погиб в Запорожской области.

Смотрите также На Бахмутском направлении погиб 25-летний боец из Ивано-Франковской области Виталий Вьюнник

Более года защитник считался без вести пропавшим

В родную Одесскую область на щите вернулся 33-летний Александр Кожокар. Защитник более года считался пропавшим без вести на Запорожском направлении.

Александр Кожокар стал на защиту государства осенью 2023 года. Как пишет местное издание "Махала", мужчина родился в семье учительницы и фермера, впоследствии закончил автодорожный техникум. После получения образования Александр работал строителем в городе Одесса вместе с братом Игорем. 9 сентября 2023 года мужчина решил добровольно присоединиться к армии и пошел в военкомат.

Защитника через несколько дней мобилизовали и отправили на обучение. Позже Александр Кожокар отправился давать отпор оккупантам на Запорожском направлении.

4 ноября 2023 года Александр выполнял боевое задание возле села Вербовое Пологовского района в Запорожье. Во время вражеского обстрела защитник получил серьезное ранение. Побратимы пытались эвакуировать Александра с поля боя, но российская армия снова начала сокрушительный обстрел, а после – оккупировала населенный пункт.

Последний раз собратья видели Александра живым, поэтому родители надеялись, что их сын выжил и находится в плену. К сожалению, сейчас стало известно, что защитник погиб. Его тело вернулось на родную Одесскую область во время обмена телами погибших защитников. В сети сообщают, что вместе с Александром был его военный билет, поэтому специалистам быстро удалось подтвердить личность Героя с помощью ДНК-экспертизы.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Кожокар. Вечная и светлая память!

Похоронят защитника на родной Одесской области в ближайшее время. О дате и месте захоронения будет сообщено позже.