24 Канал со ссылкой на Рогатинскую общину Ивано-Франковской области пишет, что в ВСУ парень пошел 2 сентября 2024 года.

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Что известно о гибели Виталия Вьюнника

Боец выполнял обязанности стрелка-помощника гранатометчика известной отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". С собратьями "десятки" отправился в самую горячую зону войны, в Донецкую область.

Но, к сожалению, после тяжелого боевого задания на связь сын так и не вышел. Сегодня (12 ноября – 24 Канал) семья получила страшное извещение: "11 ноября Виталий Вьюнник погиб во время минометного обстрела недалеко от населенного пункта Выемка Бахмутского района Донецкой области",

– рассказали в общине.

У военного остались родители, брат и бабушка.

"Пусть Бог даст силы снести это горе. Выражаем соболезнования родным, близким и собратьям погибшего защитника. Вечная память нашему Герою", – написали в общине.

24 Канал искренне соболезнует семье Виталия Вьюнника. Вечная память и слава Герою.

Что известно о Виталии Вьюннике

Виталий Вьюнник родился 12 августа 1999 года в селе Жовчев Рогатинской общины Ивано-Франковской области.

Учился в местной школе, впоследствии поступил в Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника на компьютерные технологии.

Из него в мир вышел прекрасный специалист. Молодой и красивый юноша продолжил строил свое будущее: делал первые шаги на профессиональной дороге. Зарабатывал на жизнь в нескольких предприятиях Ивано-Франковска, в частности торговым агентом в Прикарпатском торговом доме,

– рассказали в общине.

Когда началось полномасштабное вторжение, много волонтерил. Осознавал насколько ребятам нужна помощь, потому что почти два года поддерживал родного брата-защитника Тараса.

В общине написали, что теперь имя Виталия – вечность и щит, для тех, кто прожил этот день в теплом доме. Ведь он воин, который учит нас быть сильнее, смелее, противостоять тьме.