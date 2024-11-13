24 Канал з посиланням на Рогатинську громаду Івано-Франківської області пише, що до ЗСУ хлопець пішов 2 вересня 2024 року.

Дивіться також Боровся за Україну до останнього подиху: на фронті загинув Андрій Пустовалов з Буковини

Що відомо про загибель Віталія В'юнника

Боєць виконував обов'язки стрільця-помічника гранатометника відомої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". З побратимами "десятки" вирушив у найгарячішу зону війни, на Донеччину.

Але, на жаль, після важкого бойового завдання на зв'язок син так і не вийшов. Сьогодні (12 листопада – 24 Канал) сім'я отримала страшне сповіщення: "11 листопада Віталій В'юнник загинув під час мінометного обстрілу неподалік населеного пункту Виїмка Бахмутського району на Донеччині",

– розповіли у громаді.

У військового залишились батьки, брат та бабуся.

"Хай Бог дасть сили знести це горе. Висловлюємо співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого захисника. Вічна пам'ять нашому Герою", – написали в громаді.

24 Канал щиро співчуває сім'ї Віталія В'юнника. Вічна пам'ять та слава Герою.

Що відомо про Віталія В'юнника

Віталій В'юнник народився 12 серпня 1999 року у селі Жовчів Рогатинської громади Івано-Франківської області.

Навчався у місцевій школі, згодом вступив у Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника на комп'ютерні технології.

З нього у світ вийшов прекрасний фахівець. Молодий і красивий юнак продовжив будував своє майбутнє: робив перші кроки на професійній дорозі. Заробляв на життя у кількох підприємствах Івано-Франківська, зокрема торговим агентом у Прикарпатському торговому домі,

– розповіли у громаді.

Коли почалось повномасштабне вторгнення, багато волонтерив. Усвідомлював наскільки хлопцям потрібна допомога, бо майже два роки підтримував рідного брата-захисника Тараса.

У громаді написали, що тепер ім'я Віталія – вічність та щит, для тих, хто прожив цей день у теплому домі. Адже він воїн, який вчить нас бути сильнішими, сміливішими, протистояти темряві.