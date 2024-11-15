Без батька залишилося троє дітей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Красилівську міську раду.

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На Хмельниччині провели в останню путь захисника

У Красилівській громаді 12 листопада в останню путь провели українського захисника Михайла Антосина. Він був стрільцем-снайпером десантно-штурмової бригади.

Михайло став на захист України у грудні 2022 року. На жаль, 27 січня 2023 року захисник зник безвісти. У рідних не згасала надія, що Михайло Антосин живий, але, на жаль, нині стало відомо про загибель захисника. Він поліг у бою у селі Ямполівка в Лиманській міській громаді Краматорського району Донецької області.

Він до останнього подиху був вірний присязі на вірність українському народу, мужньо виконував обов'язок. За час проходження військової служби зарекомендував себе з позитивної сторони, відмінно виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, намагався підтримувати високий моральний дух у підрозділі, стійко витримував інтенсивні навантаження… Саме таким пам'ятають Михайла його бойові побратими,

– мовиться у повідомленні Красилівської міськради.

На Хмельниччині попрощалися з Героєм Михайлом Антосином – більше у галереї

У Героя залишилися мати, дружина Юлія та троє дітей – сини Ілля та Кирило, а також донька Соломійка, з якою Михайло так і не встиг зустрітися.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя Михайла Антосина. Світла та вічна пам'ять.