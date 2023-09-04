Зловмисник закрив дитину у кабінці громадської вбиральні та намагався зґвалтувати. Однак завдяки небайдужим громадянам, які почули крик дитини, чоловіка затримали.
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Деталі
Як стало відомо, до поліції надійшло повідомлення про розпусні дії невідомого чоловіка відносно 12-річного хлопчика у громадській вбиральні на території парку "Партизанська слава". На місце одразу прибули правоохоронці.
Виявилось, що хлопчик разом з батьками відпочивав у парку. Близько 20 години вечора дитина пішла до вбиральні, яка знаходилась неподалік. У цей час за ним зайшов невідомий чоловік, силоміць заштовхав малолітнього у кабінку та намагався зґвалтувати.
На крики дитини забіг перехожий та вибив двері кабінки. Очевидець тримав зловмисника та згодом передав правоохоронцям.
Тепер 43-річному киянину повідомили про підозру за статтею про замах на зґвалтування, вчинений щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди. Наразі суд вирішує питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
Поліція затримала педофіла / фото правоохоронців
Інші подібні моторошні випадки
- Нагадаємо, що на Хмельниччині 67-річного чоловіка викрили на вчиненні сексуального насильства щодо своєї онуки. Його зловили, коли він намагався зґвалтувати дитину у день її народження.
- У прокуратурі Дніпропетровської області повідомили жахливі деталі зґвалтування 12-річної дівчинки. Кривдника вже затримали. Ним виявився житель Синельниківського району. Ба більше, ґвалтівник раніше вже був у в'язниці.
- У Києві поліція затримала журналіста, який вчиняв розпусні дії щодо неповнолітніх. Цей співробітник ЗМІ також зберігав дитячу порнографію.
- Також у Броварах, що на Київщині, чоловік зґвалтував 4-річну дівчинку. Правоохоронці вже затримали зловмисника. Виявилось, що зловмисник – переселенець з Бердянська, раніше судимий. Він був технічним працівником в одному з броварських ліцеїв.
- Окрім цього, на Закарпатті чоловік разом з дружиною ґвалтували дитину й знімали окремі епізоди на відео. Дитина сама наважилась звернутись до поліції. Горе-"батьків" вже затримали.