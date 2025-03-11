Про це заявив заступник голови КМДА Віталія Кличка Костянтин Усов, коментуючи рішення голови КМВА Тимура Ткаченка про заборону евакуації.

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Так, за словами Усова, заборона на евакуацію автівок під час повітряних тривог вже давно діє в Києві і не стала новою.

Вкотре наголошую: з початку повномасштабного вторгнення під час повітряних тривог інспекція з паркування не здійснює тимчасових затримань транспортних засобів. А також не виносить постанов про порушення правил дорожнього руху і не штрафує за несплату за паркування. Таке рішення зумовлене турботою про безпеку громадян,

– зазначив Костянтин Усов.

Він додав, що інспекція з паркування буде неухильно дотримуватися цього принципу до закінчення терміну дії воєнного стану.

Як відомо, вчора керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко оголосив про те, що за його дорученням в Києві буде припинено евакуацію автомобілів під час повітряних тривог.