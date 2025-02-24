Після консультацій із військовими там з'явилася можливість частково зняти обмеження на рух. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Віталія Кличка.
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Дозволити рух мостом можуть лише з лівого на правий берег
Кличко нагадав, що у грудні 2024 мерія Києва зверталася до військових щодо відновлення руху Південним мостом. Тоді згоди на це не отримали.
Станом на 24 лютого така можливість все ж з'явилася.
На тепер, після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме – дозволити рух транспорту з лівого на правий берег. Рух з правого берега поки що залишиться без змін. Такі попередні домовленості,
– написав міський голова Києва.
Він додав, щоб відновити рух мостом ще потрібні додаткові рішення військових. Консультації тривають.
Потім потрібно чекати на рішення Ради оборони міста.