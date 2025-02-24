После консультаций с военными там появилась возможность частично снять ограничения на движение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко.
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Разрешить движение по мосту могут только с левого на правый берег
Кличко напомнил, что в декабре 2024 мэрия Киева обращалась к военным по восстановлению движения по Южному мосту. Тогда согласия на это не получили.
По состоянию на 24 февраля такая возможность все же появилась.
На теперь, после консультаций с военными, есть возможность частично снять ограничения. А именно – разрешить движение транспорта с левого на правый берег. Движение с правого берега пока останется без изменений. Такие предварительные договоренности,
– написал городской голова Киева.
Он добавил, чтобы восстановить движение по мосту еще нужны дополнительные решения военных. Консультации продолжаются.
Затем нужно ждать решения Совета обороны города.