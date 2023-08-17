Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал об ужасном случае. К стражам порядка недавно обратилась обеспокоенная пожилая женщина и сообщила им об исчезновении 13-летней внучки.

Читайте также Женщина возилась на кухне, когда услышала крик ребенка: в Броварах педофил изнасиловал 4-летнюю девочку

Кем оказался насильник

Полицейские впоследствии выяснили, что эту девочку увез сосед в неизвестном направлении. Правоохранители отыскали его автомобиль, а также самого водителя и эту школьницу.

К сожалению, этот 52-летний мужчина успел ее изнасиловать. Правоохранители его задержали.

Суд уже избрал п*донку меру пресечения в виде содержания под стражей,

– написал Небитов.

По его словам, этот водитель может сесть максимум на 15 лет.

Фото с места событий / Фото Андрея Небитова



Другие ужасные случаи изнасилований детей в Украине