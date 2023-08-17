Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал об ужасном случае. К стражам порядка недавно обратилась обеспокоенная пожилая женщина и сообщила им об исчезновении 13-летней внучки.
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Кем оказался насильник
Полицейские впоследствии выяснили, что эту девочку увез сосед в неизвестном направлении. Правоохранители отыскали его автомобиль, а также самого водителя и эту школьницу.
К сожалению, этот 52-летний мужчина успел ее изнасиловать. Правоохранители его задержали.
Суд уже избрал п*донку меру пресечения в виде содержания под стражей,
– написал Небитов.
По его словам, этот водитель может сесть максимум на 15 лет.
Фото с места событий / Фото Андрея Небитова
Другие ужасные случаи изнасилований детей в Украине
- Подобный случай недавно произошел в Волынской области. Там водитель затащил несовершеннолетнюю в свою машину, а затем отвез ее в безлюдное место и изнасиловал два раза. После этого злоумышленник сказал жертве, что она не та девушка, которую он искал, да еще и попытался заплатить ей 500 гривен за молчание.
- В Хмельницкой области злоумышленник напал на 15-летнюю девушку из Шепетовки. Он запугал школьницу стартовым пистолетом SUR 2608, изнасиловал ее, а потом еще и отобрал у нее 200 гривен и сбежал. В течение суток копы нашли этого 23-летнего мужчину и задержали его.
- Напомним, в Киевской области житель одного из сел Броварского района воспользовался отсутствием взрослых и изнасиловал свою несовершеннолетнюю родственницу. Сначала он предложил ей секс, но 13-летняя школьница отказалась. Тогда злоумышленник взял ее силой.