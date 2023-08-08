Ужасный инцидент произошел в одном из сел Броварского района. Там мужчина воспользовался отсутствием взрослых.
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Подробности жуткого инцидента
Как сообщили правоохранители, 38-летний мужчина уговорил 13-летнюю родственницу уединиться с ним. Он предложил школьнице секс и получил отказ.
Однако задержанного это не остановило – он совершил сексуальное насилие против ее желания,
– говорится в сообщении.
Сотрудники полиции впоследствии задержали этого мужчину и сообщили ему о подозрении. После этого был суд, где ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. Теперь он находится в СИЗО. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.
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Другие ужасающие случаи изнасилования несовершеннолетних в Украине
- Напомним, в Броварском районе был еще один случай изнасилования. На этот раз жертвой стал юноша. 15-летний школьник еженедельно ходил на массаж из-за пороков со здоровьем. Когда он впервые пришел один, без мамы, 46-летний массажист воспользовался беспомощным состоянием ребенка и совершил поругание.
- Не так давно на Волыни пьяный водитель угрожал школьнице ножом и затащил ее в машину. После этого злоумышленник вывез девушку-подростка в безлюдное место и дважды изнасиловал свою жертву, а затем предложил ей 500 гривен за молчание.
- Ранее в Хмельницкой области 23-летний мужчина со стартовым пистолетом SUR 2608 напал на 15-летнюю девочку из Шепетовки прямо на улице. Он запугал школьницу и изнасиловал ее.