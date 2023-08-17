Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов розповів про жахливий випадок. До правоохоронців нещодавно звернулася стурбована літня жінка та повідомила їм про зникнення 13-річної онуки.

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Ким виявився ґвалтівник

Поліцейські згодом з'ясували, що цю дівчинку повіз сусід у невідомому напрямку. Правоохоронці відшукали його автівку, а також самого водія та цю школярку.

На жаль, цей 52-річний чоловік встиг її зґвалтувати. Правоохоронці його затримали.

Суд вже обрав п*кидьку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,

– написав Нєбитов.

За його словами, цей водій може сісти максимум на 15 років.

Кадри з місця подій / Фото Андрія Нєбитова



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