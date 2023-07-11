А щоб 15-річна школярка мовчала, він не лише пригрозив, а й спробував відкупитися 500 гривнями. Однак як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, стан потерпілої вночі зауважила її мама, яка й викликала поліцію.

Раніше На Хмельниччині чоловік зґвалтував десятикласницю: погрожував пістолетом і відібрав 200 гривень

Душив ремнем та погрожував ножем

За словами потерпілої, у той червневий вечір 2016 року вона разом з подругою пішла на дискотеку до клубу в селі Пнівне Камінь-Каширського району. Там вона розважалася та не вживала алкогольних напоїв, а близько 3 ночі пішла додому. Дорогою школярка зателефонувала знайомому, щоб той на мотоциклі підвіз її.

У цей час за нею ув'язався невідомий чоловік. Спершу він спитав котра година та запропонував підвезти, на що дівчина відповіла відмовою. А через декілька кроків підставив їй великий мисливський ніж до горла та наказав не рухатись та не кричати, "оскільки буде погано".

Після цього невідомий потерпілій злочинець наказав сісти в його бус, який стояв на протилежній стороні дороги. Вже в автомобілі чоловік відібрав у неповнолітньої телефон, відвіз до лісового масиву та двічі згвалтував. При цьому, щоб змусити її до статевого акту, він кілька разів сильно вдарив дівчину по обличчю, погрожував ножем, яким зрізав з неї одяг, та душив ременем.

Після вчиненого насильства чоловік заявив, що потерпіла нібито "вона не та дівчина, яку він шукав". Тож він наказав їй в одній куртці сісти до автомобіля, відвіз додому, записав номер її мобільного та дав 500 гривень за пошкоджений одяг.

Також, потерпіла пригадала, що коли вона прийшла додому, то (злочинець – 24 Канал) їй зателефонував та сказав, щоб вона нікуди не зверталась і нікому не розповідала, оскільки він приїде до неї раніше поліції,

– зазначено у вироку.

Однак уже зранку правоохоронці взяли свідчення у потерпілої 10-класниці, яка запам'ятала і колір автомобіля, і його реєстраційний номер. Крім того, потерпіла зазначила, що вона до згвалтування не жила статевим життям.

Сів за ґрати на довгі роки

Під час судового процесу чоловік заперечував свою провину. За його словами він нібито лише вдарив школярку за те, що вона поблизу клубу нецензурно лаялася російською мовою. А 500 гривень дав як компенсацію за бійку.

Ба більше, за його словами, у стані алкогольного сп'яніння були саме правоохоронці, які зранку його затримали. Вони ж нібито й підкинули йому ножа та запропонували хабарем "закрити справу", адже знали, що у його матері є бізнес. Однак зібрані слідством докази таки повністю підтверджували вину підозрюваного.

Відтак суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

частиною 2 статті 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини",

частиною 3 статті 152 "Зґвалтування",

частиною 2 статті 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Відтак чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі. Також він повинен сплатити потерпілій 500 тисяч гривень.