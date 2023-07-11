Чтобы 15-летняя школьница молчала, он не только пригрозил, но и попытался откупиться 500 гривнами. Однако, как говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда, состояние потерпевшей ночью заметила ее мама, которая и вызвала полицию.

Раньше На Хмельнитчине мужчина изнасиловал десятиклассницу: угрожал пистолетом и отобрал 200 гривен

Душил ремнем и угрожал ножом

По словам потерпевшей, в тот июньский вечер 2016 года она вместе с подругой пошла на дискотеку в клуб в селе Пневное Камень-Каширского района. Там она развлекалась и не употребляла алкогольные напитки, а около 3 ночи ушла домой. По дороге школьница позвонила по телефону знакомому, чтобы тот на мотоцикле подвез ее.

В это время за ней увязался неизвестный мужчина. Сначала он спросил час и предложил подвезти, на что девушка ответила отказом. А через несколько шагов подставил ей большой охотничий нож к горлу и приказал не двигаться и не кричать, "поскольку будет плохо".

После этого неизвестный потерпевшей преступник приказал сесть в его бус, стоявший на противоположной стороне дороги. Уже в автомобиле мужчина отобрал у несовершеннолетней телефон, отвез в лесной массив и дважды изнасиловал. При этом, чтобы принудить ее к половому акту, он несколько раз сильно ударил девушку по лицу, угрожал ножом, которым срезал с нее одежду, и душил ремнем.

После совершенного насилия мужчина заявил, что потерпевшая якобы "она не та девушка, которую он искал". Он приказал ей в одной куртке сесть в автомобиль, отвез домой, записал номер ее мобильного и дал 500 гривен за поврежденную одежду.

Потерпевшая вспомнила, что когда она пришла домой, то (преступник – 24 Канал) ей позвонил и сказал, чтобы она никуда не обращалась и никому не рассказывала, поскольку он приедет к ней раньше полиции,

– указано в приговоре.

Однако уже утром стражи порядка взяли показания у потерпевшей 10-классницы, котора запомнила и цвет автомобиля, и его регистрационный номер. Кроме того, потерпевшая отметила, что она до изнасилования не жила половой жизнью.

Сел за решетку на долгие годы

Во время судебного процесса мужчина отрицал свою вину. По его словам, он якобы лишь ударил школьницу за то, что она возле клуба нецензурно ругалась на русском языке. А 500 гривен дал в качестве компенсации за драку.

Более того, по его словам, в состоянии алкогольного опьянения были именно правоохранители, которые утром его задержали. Они же якобы и подкинули ему нож и предложили взяткой "закрыть дело", ведь знали, что у его матери есть бизнес. Однако собранные следствием доказательства полностью подтверждали вину подозреваемого.

Следовательно, суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

части 2 статьи 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека",

части 3 статьи 152 "Изнасилование",

части 2 статьи 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы. Также он должен оплатить потерпевшей 500 тысяч гривен.