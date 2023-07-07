После изнасилования злоумышленник отобрал у школьницы деньги и скрылся. Впрочем, полицейские нашли и задержали его.

Читайте также На Волыни 10-летнюю девочку дважды изнасиловал отец

Подозреваемый признался в содеянном

Вечером 4 июля злоумышленник напал на 15-летнюю девушку прямо на улице. Угрожая предметом, похожим на пистолет, сначала изнасиловал школьницу, а затем отобрал 200 гривен, которые девушка имела при себе,

– сообщили в полиции.

За сутки правоохранителям удалось найти нападающего. Им оказался 23-летний мужчина. Он уже признался в содеянном и передал полицейским стартовый пистолет "SUR 2608", которым запугивал потерпевшую.

Злоумышленнику объявили подозрение по статьям "Изнасилование несовершеннолетнего лица" и "Разбой, совершенный в условиях военного положения". Следователи внесли ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Заметим, теперь подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Сексуальное насилие над детьми