После изнасилования злоумышленник отобрал у школьницы деньги и скрылся. Впрочем, полицейские нашли и задержали его.
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Подозреваемый признался в содеянном
Вечером 4 июля злоумышленник напал на 15-летнюю девушку прямо на улице. Угрожая предметом, похожим на пистолет, сначала изнасиловал школьницу, а затем отобрал 200 гривен, которые девушка имела при себе,
– сообщили в полиции.
За сутки правоохранителям удалось найти нападающего. Им оказался 23-летний мужчина. Он уже признался в содеянном и передал полицейским стартовый пистолет "SUR 2608", которым запугивал потерпевшую.
Злоумышленнику объявили подозрение по статьям "Изнасилование несовершеннолетнего лица" и "Разбой, совершенный в условиях военного положения". Следователи внесли ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Заметим, теперь подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.
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