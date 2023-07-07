Після зґвалтування зловмисник відібрав у школярки гроші та втік. Втім, полійцейські знайшли та затримали його.
Читайте також На Волині 10-річну дівчинку двічі зґвалтував власний батько
Підозрюваний зізнався у скоєному
Ввечері 4 липня зловмисник напав на 15-річну дівчину прямо на вулиці. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, спочатку зґвалтував школярку, а потім відібрав 200 гривень, які дівчина мала при собі,
– повідомили в поліції.
Упродовж доби правоохоронцям вдалося знайти нападника. Ним виявився 23-річний чоловік. Він вже зізнався у скоєному зізнався та передав поліцейським стартовий пістолет "SUR 2608", яким залякував потерпілу.
Зловмиснику оголосили підозру за статтями "Зґвалтування неповнолітньої особи" та "Розбій, вчинений в умовах воєнного стану". Слідчі внесли клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зауважимо, що тепер підозрюваному загрожує до 15 років в'язниці.
- На Хмельниччині пенсіонер зґвалтував 9-річну дівчинку. 76-річний чоловік проживав неподалік та товаришував з матір'ю постраждалої дитини.
- Ще одного педофіла затримали на Дніпропетровщині. Чоловік силою затягнув у кімнату та зґвалтував 12-річну дівчинку.
- Нещодавно на Київщині затримали батька-педофіла. Як з'ясувалося, він понад рік ґвалтував власну 13-річну доньку.
- На Прикарпатті 9-річну дівчинку зґвалтував, а потім задушив власний дядько.