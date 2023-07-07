Після зґвалтування зловмисник відібрав у школярки гроші та втік. Втім, полійцейські знайшли та затримали його.

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Підозрюваний зізнався у скоєному

Ввечері 4 липня зловмисник напав на 15-річну дівчину прямо на вулиці. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, спочатку зґвалтував школярку, а потім відібрав 200 гривень, які дівчина мала при собі,

– повідомили в поліції.

Упродовж доби правоохоронцям вдалося знайти нападника. Ним виявився 23-річний чоловік. Він вже зізнався у скоєному зізнався та передав поліцейським стартовий пістолет "SUR 2608", яким залякував потерпілу.

Зловмиснику оголосили підозру за статтями "Зґвалтування неповнолітньої особи" та "Розбій, вчинений в умовах воєнного стану". Слідчі внесли клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зауважимо, що тепер підозрюваному загрожує до 15 років в'язниці.

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