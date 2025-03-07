У мережі показали історичні кадри, як це відбувалося, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Ракети SCALP, винищувачі Mirage 2000 та ППО: як Франція допомагає Україні зброєю та грошима
Зранку 7 березня росіяни атакували Україну ракетами і "Шахедами". У відбитті удару, зокрема, вперше взяли участь французькі літаки Mirage.
У мережі показали історичні кадри, як це відбувалося, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Ракети SCALP, винищувачі Mirage 2000 та ППО: як Франція допомагає Україні зброєю та грошима