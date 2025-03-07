Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України.

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Україна провела аналіз масованої атаки 7 березня

Володимир Зеленський зазначив, що такі розбори бойових операцій зазвичай роблять після масованих атак Росії.

Ми виявляємо слабкі місця, а також досвід, який заслуговує на поширення. Сьогодні були всі необхідні доповіді щодо цього. Особлива увага – ефективності застосування нашої протиповітряної оборони,

– вказав президент.

Український гарант зауважив, що загалом по Україні випустили більш ніж 260 засобів повітряного нападу. Йдеться про крилаті та балістичні ракети, ударні дрони. За словами Зеленського, нашим військовим вдалося відповісти на удар максимально професійно.

"Я хочу подякувати кожному підрозділу, усім задіяним службам, усім нашим воїнам. Як і завжди, удар відбивали комплексно", – зазначає він.

Президент зазначив, що під час нинішньої атаки ЗСУ застосовували винищувальну авіацію – F-16 та французькі Mirage. Останні, як вказав Зеленський, показали себе дуже добре. Зауважимо, що винищувачі Mirage-2000 відбивали російський удар вперше після передачі Францією.