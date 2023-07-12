Правоохоронці зазначили, що мовиться про 37-річного священника з Білгород-Дністровського району. Він не лише розбещував свою неповнолітню доньку. Чоловік ще й переконував її, що його злочинні дії дівчинка повинна приховувати.
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Підозрюваного взяли під варту
Як зазначили у поліції, фігуранту повідомили про підозру у розбещенні неповнолітньої. Йому також уже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Правоохоронці зазначають, що досудове розслідування дозволить встановити обставини скоєння правопорушення.
Чоловікові, у випадку визнання його винним, загрожує до 8 років позбавлення волі. Він також не матиме право обіймати певні посади чи займатися певними видами діяльності на термін до трьох років.
Журналісти видання "Думская" зазначили, що мовиться про настоятеля одного з храмів УПЦ МП. Він "ледь не з перших років життя" розбещував дівчинку. Щойно вона підросла до 14-річного віку, кажуть у виданні, чоловік її регулярно ґвалтував.
Напередодні ми розвідали про ще одне моторошне зґвалтування. Його на Волині скоїв чоловік у стані алкогольного сп'яніння.
Погрожував ножем і зґвалтував
- За наявною інформацією, на Волині чоловік, котрий був напідпитку, ще у 2016 році двічі зґвалтував неповнолітню дівчину. Перед цим він погрожував їй ножем, силоміць затягнув до авто та відвіз у безлюдне місце.
- Найбільше шокувала його заява. Чоловік зазначив, що "вона – не та дівчина, яку він шукав". Причому він намагався уникнути розголосу. Щоб 15-річна школярка мовчала, він запропонував їй 500 гривень.
- Утім, рішення Луцького міськрайонного суду від 7 липня 2023 року – свідчення того, що відкупитися за свій злочин чоловікові не вдалося. За наявними даними, матір звернула увагу на доньку тієї ночі. Її стан стурбував жінку, тож вона викликала поліцію.
- Ґвалтівника не лише визнали винним. Його запроторили за ґрати на 11 років. Крім того, злочинець зобов'язаний виплатити потерпілій 500 тисяч гривень.