Правоохранители отметили, что говорится о 37-летнем священнике из Белгород-Днестровского района. Он не только развращал свою несовершеннолетнюю дочь. Мужчина еще и убеждал ее, что его преступные действия девочка должна скрывать.

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Подозреваемый был заключен под стражу

Как отметили в полиции, фигуранту сообщили о подозрении в растлении несовершеннолетней. Ему также уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Правоохранители отмечают, что досудебное расследование позволит установить обстоятельства совершения правонарушения.

Мужчине, в случае признания его виновным, грозит до 8 лет лишения свободы. Он также не будет иметь права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на срок до трех лет.

Журналисты издания "Думская" отметили, что говорится о настоятеле одного из храмов УПЦ МП. Он "чуть ли не с первых лет жизни" развращал девочку. Как только она подросла до 14-летнего возраста, говорят в издании, мужчина ее регулярно насиловал.

Накануне мы узнали еще об одном жутком изнасиловании. Его на Волыни совершил мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

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