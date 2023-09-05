Заява про зґвалтування малолітньої надійшла до Дніпровського управління поліції у квітні. Зі слів матері, протиправні дії скоїв невідомий чоловік, до якого напередодні неповнолітня дочка їздила на зустріч.
Дивіться також Відвіз якомога далі 13-річну дівчинку та зґвалтував: ким виявився педофіл з Київщини
Змусив вживати амфетамін, зґвалтував і закрив у гаражі
Начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції зазначив, що правоохоронці провели низку невідкладних оперативних та слідчих дій і встановили, що до вчинення злочину причетний місцевий мешканець, що познайомився з неповнолітньою у соцмережі.
Валерій Джус розповів, що чоловік тривалий час вів листування з дівчинкою, а згодом запросив її на побачення. Після прогулянки малолітня хотіла поїхати додому, але новий знайомий чинив на неї психологічний тиск та наполіг піти слідом за ним. Таким чином дитина опинилась у гаражі зловмисника на території Дніпровського району.
41-річний киянин наказав дівчинці вимкнути телефон та змусив вжити амфетамін, після чого вона стала погано себе почувати. Зловмисник вирішив скористатись її безпорадним станом та зґвалтував дитину, після закрив в гаражі та пішов по своїх справах. Оскільки донька не виходила на зв'язок, мати звернулась в поліцію із повідомленням про зникнення. За кілька годин ми розшукали дівчинку та затримали підозрюваного,
– зазначив Джус.
Підозрюваного затримали / Фото поліції
Киянину повідомили про підозру одразу за 4 статтями
Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за 4 статтями Кримінального кодексу України. Зокрема:
- частина 4 статті 152 – зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди;
- частина 2 статті 146 – незаконне позбавлення волі малолітньої особи;
- частина 1 статті 309 – незаконне придбання та зберігання психотропної речовини без мети збуту;
- частина 3 статті 314 – незаконне введення в організм малолітньої особи психотропних речовин.
У Києві чоловік намагався зґвалтувати хлопчика в громадській вбиральні
Нещодавно столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку за вчинення дій сексуального характеру щодо 12-річного хлопчика.
У поліції розповіли, що зловмисник закрив дитину у кабінці громадської вбиральні та намагався зґвалтувати. Однак, люди почули крики хлопчика.
Підозрюваного затримали. Тепер йому загрожує до 15 років в'язниці.