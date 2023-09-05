Афанасьєвського підірвали у його ж помешканні. Джерела 24 Каналу підтвердили, що це справа рук Служби безпеки України.
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Що відомо про підрив Афанасьєвського
Афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані,
– зазначили джерела 24 Каналу.
Також розповіли, що він є генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ. Відомий тим, що став "фінансистом" голови псевдореспубліки Леоніда Пасічника.
До речі, Юрій Афанасьєвський "відмивав" кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти нашої держави. На нього накладені персональні санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Японії.
Можливо, згодом він змінить свій статус із "трьохсотого" на "двохсотого" та поповнить ряди ліквідованих окупантів.
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СБУ потужно відпрацювала по кадирівцях і колаборантах на Запоріжжі
- Зауважимо, вранці 30 серпня з'явилася інформація про потужний "приліт" по так званій "виборчій дільниці" на тимчасово окупованому Запоріжжі. Джерела 24 Каналу повідомили, що по окупантах успішно відпрацювала СБУ.
- Так, 29 серпня українські безпілотники атакували "виборчу дільницю" Кам'янки-Дніпровської, що у Василівському районі Запорізької області. Це трапилося саме в той момент, коли там проходив збір так званих "голів дільничних виборчих комісій" усього району. Зокрема, у приміщення прийшло понад 30 зрадників, колаборантів охороняли кадирівці.
- Так звані "голови" на зборах планували організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування, однак СБУ "підкорегувала" плани агресора.
- До речі, атака проходила в декілька хвиль. Уже відомо про багато поранених.
- Джерела в СБУ запевнили, що ця успішна атака по ворогах є черговим сигналом колаборантам, що працювати на Росію небезпечно, перш за все, для життя та здоров'я.