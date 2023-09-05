Афанасьєвського підірвали у його ж помешканні. Джерела 24 Каналу підтвердили, що це справа рук Служби безпеки України.

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Що відомо про підрив Афанасьєвського

Афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані,

– зазначили джерела 24 Каналу.

Також розповіли, що він є генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ. Відомий тим, що став "фінансистом" голови псевдореспубліки Леоніда Пасічника.

До речі, Юрій Афанасьєвський "відмивав" кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти нашої держави. На нього накладені персональні санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Японії.

Можливо, згодом він змінить свій статус із "трьохсотого" на "двохсотого" та поповнить ряди ліквідованих окупантів.

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