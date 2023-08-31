Українцям показали відео тестування картонних дронів, повідомляють джерела 24 Каналу у СБУ. Кадри – потужні й нагадують уривки з голлівудських блокбастерів. Якщо росіяни побачать їх, то ще довго не зможуть заснути. Хіба що – вічним сном.

Зверніть увагу Безпілотники СБУ атакували вночі аеродром у Курську: відпрацювали по 4 літаках і не тільки

Ці дрони – невидимі для радарів окупантів.

Як продемонструвало випробування, після вибуху уражаючі елементи накривають доволі велику площу, достатню, щоб пошкодити навіть великий літак,

– мовиться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що саме за допомогою цих дронів у ніч на 27 серпня атакували аеродром у Курську. Тоді вдалося наробити ворогу добрячих збитків. Зокрема, пошкодили чотири літаки СУ-30 та один МІГ-29. Окрім того, серед уражених цілей – радари комплексу С-300 та два "Панцирі".

Як відбуваються тестування страшного сну для окупантів / Відео джерел 24 Каналу у СБУ

Зеленський повідомив про успішне застосування далекобійної ракети

Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно застосувала свою далекобійну ракету. Ціль вдалося уразити на відстані 700 кілометрів. Відповідну заяву український лідер зробив після щоденної селекторної наради.