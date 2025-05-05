Останніми тижнями мережа буквально вибухнула заголовками на кшталт: "Китай уповільнив обертання Землі", "Гігантська дамба змінює хід часу" або навіть "Тривалість доби зростає". У центрі цієї інформаційної хвилі – гідроелектростанція "Три ущелини", найбільша у світі гідроспоруда, що дійсно вражає масштабами.

Українські та міжнародні медіа розтиражували цитати з посиланнями на "вчених NASA", згідно з якими гігантська маса води у водосховищі нібито зміщує вісь обертання планети та подовжує тривалість доби.

Але чи справді все настільки серйозно, як подають популярні видання. Щоб відповісти на це питання, 24 Канал проаналізував матеріали NASA, зокрема Jet Propulsion Laboratory, а також публікації медіа.



Гребля китайської ГЕС / Фото Le Grand Portage

Що відомо про греблю ГЕС "Три Ущелини" у Китаї

ГЕС "Три ущелини" (китайською 三峡大坝, Sanxia Daba) – це потужний інфраструктурний проєкт Китаю і водночас одна з наймасштабніших (і найсуперечливіших) гідроспоруд світу. Вона розташована на річці Янцзи – найдовшій в Азії – в провінції Хубей, між містами Їчан і Сандупін. Свою назву електростанція отримала від трьох вузьких ущелин, що розділяють гірський ландшафт уздовж Янцзи: Цюйтан, У й Сілін.

Ідея будівництва дамби виникла ще на початку XX століття, але реальне втілення відбулося лише наприкінці 1990-х. Проєкт офіційно затвердили у 1992 році, перші роботи стартували 1994-го, а повноцінне введення в експлуатацію завершили у 2012 році.



Загальна вартість проєкту оцінювалася в понад 25 мільярдів доларів США, хоча деякі незалежні оцінки називали й вищі цифри.

Гребля має разючі параметри:

• довжина – 2 335 метрів;

• висота – 185 метрів;

• товщина основи – понад 100 метрів.



Потужність ГЕС – 22 500 мегаватів (МВт), що робить її найбільшою у світі за встановленою потужністю (попри те, що ГЕС Ітайпу в Бразилії та Парагваї довгий час виробляла більше енергії щороку завдяки стабільнішому рівню води). У дамбі встановлено 34 гідрогенератори, кожен потужністю від 700 до 1000 МВт. Це дозволяє станції щороку виробляти до 100 – 110 ТВт-год електроенергії – приблизно 2% від загального енергоспоживання Китаю.

Основні функції ГЕС – це електрогенерація і контроль паводків: Янцзи регулярно спричиняла катастрофічні повені. Гребля регулює об'єм води, захищаючи мільйони жителів нижньої течії, а також судноплавство.

Водночас будівництво ГЕС викликало серйозні суперечки не тільки через розмір інвестицій, а й через його вплив на довкілля та людей. За офіційними даними, понад 1,3 мільйона мешканців довелось переселити з територій, що опинилися під водою. Також чимало археологічних об’єктів та культурних пам'яток пішли під воду.

"Три ущелини" стали не лише символом технічної могутності Китаю, а й предметом геополітичних обговорень. Для уряду КНР проєкт слугує демонстрацією технологічної самодостатності, здатності вирішувати масштабні виклики й водночас зміцнювати енергетичну безпеку.

Водночас критики наголошують на ризиках, зокрема існує гіпотетичний сценарій руйнування дамби (через військову атаку чи землетрус), який міг би призвести до катастрофічної повені в нижній течії Янцзи.

Як дамба впливає на обертання Землі

Чи може така велетенська маса води реально сповільнити обертання Землі? Фізично це можливо, але ефект надзвичайно малий. Ще у 2005 році геофізик NASA Бенджамін Фонг Чао у пресрелізі NASA подав розрахунки:

Якщо резервуар "Три Ущелини" повністю заповнений (близько 40 кубічних кілометрів води), це зміщує розподіл маси планети й подовжує тривалість сонячного дня лише на 0,06 мікросекунди (0,00000006 секунди). Іншими словами, щоб доба подовжилась на одну цілу секунду, довелося б спорудити приблизно 16,7 мільйона таких гребель. Крім того, ця маса води трохи змістила полюс обертання Землі на кілька сантиметрів.



Супутниковий знімок водосховища та греблі / NASA

Тож науковий висновок Чао: ефект є, але настільки малий, що його можна обчислити лише точними моделями й ніяк не помітити в побуті.

Слід зауважити, що, власне, NASA не публікувала нових незалежних досліджень про "Три Ущелини" після 2000-х років. Насправді ці розрахунки походять із гравітаційних моделей впливу великих резервуарів на обертання планети. Зокрема, про це здогадалися й дописувачі форуму StackExchange.

До теми Радіоактивний мул, загроза повені та інші міфи: чи може Росія зруйнувати Київську ГЕС

Так, у 2002 році в статті в Geophysical Research Letters Чао та співавтори використали супутникові дані (GRACE) і вказали: при повному заповненні резервуара тривалість доби зросла б всього на +0,060 μs.



Отже, жодних нових даних NASA чи інших авторитетних установ про драматичні зміни у добовому ритмі не з'являлося.

Медіа та сенсації про обертання Землі

Інформація про вплив греблі на час раптово отримала широку медійну увагу наприкінці 2024 – на початку 2025 року. Багато ЗМІ процитували якийсь міфічний звіт NASA і написали про нібито "уповільнення обертання" чи "збільшення доби" через дамбу. Наприклад, "Еспресо" повідомляло, що "науковець NASA стверджує, що "Три Ущелини" збільшують тривалість доби на 0,06 мікросекунди". Перебільшені заголовки з'явилися в "Українських новинах", РБК-Україна, УНІАН, ТСН та інших виданнях.

Насправді "новина" була піднята в основному через ігнорування контексту: мовляв, вчені з NASA "знайшли сенсаційний ефект". У більшості ж випадків новини мали на увазі дослідження Чао 2005 року або джерела на кшталт Yahoo News.

Однак у жодній публікації NASA або міжнародних наукових агенцій останніх років не з'явилося свіжих експериментальних даних про цей вплив. Адже сучасні сервіси (наприклад, IERS) моніторять довжину доби з високою точністю й не фіксують суттєвих змін, пов'язаних саме з будівництвом дамби.

Що насправді сказав автор дослідження

Геофізики погоджуються: будь-яке масове переміщення – від сезонних циклів до землетрусів чи водосховищ – змінює розподіл маси Землі й тому впливає на обертання.

Будь-яка подія, пов'язана з рухом мас, міняє обертання Землі – від змін погоди до поїздки автомобілем,

– каже Джон Чао, співавтор дослідження 2005 року.

Він наголошує: "Ефект дуже малий, але вимірюваний". У конкретному випадку "Трьох Ущелин", за розрахунками Чао, перепад маси води дійсно призводить до подовження доби на близько 0,06 μs і зсуву полюса на кілька сантиметрів.

Читайте також Перші атаки почалися: як космічні пірати вже загрожують світу та до чого тут Росія і Китай

Але інші науковці в коментарях звертають увагу, що геофізична картина залишається в межах розрахункової похибки й не має практичних наслідків.

Фізика явища: чому це могло статися

Механізм простий і ґрунтується на збереженні кутового моменту планети. Якщо значна маса переноситься далі від осі обертання, момент інерції Землі зростає, і вона обертається трохи повільніше (як фігурист, який розводить руки, – швидкість обертання зменшується). У випадку греблі вода піднялася на близько 175 метрів над попереднім рівнем річки, тому частина маси опинилася трохи далі від осі. Як пояснюють вчені, "чим далі маса від осі, тим більше момент інерції й тим повільніше обертання".

Саме тому поповнення такого водосховища теоретично подовжує добу. На практиці зміна не відчутна – +0,06 μs (аби відчути додаткову секунду, потрібно перемістити масу, рівнозначну більше ніж 16 мільйонам дамб "Три Ущелини").

Читайте також У Китаї створили "революційний" штучний інтелект Manus: чому навколо нього такий ажіотаж

Отже, китайська ГЕС "Три Ущелини" дійсно впливає на розподіл мас Землі, і з фізичної точки зору це міняє швидкість обертання планети. Проте чисельно цей вплив надзвичайно малий – на порядок нижчий за здатність впливати на повсякденне життя людини. Але такі дані відомі з 2000-х років і вважаються цікавим прикладом фізики планети, але не приводом для тривоги.

Наразі немає нових наукових відкриттів NASA, які б радикально переглядали ці оцінки. Більшість популярних публікацій, в яких йшлося про "згладження часу", надто спрощують або прикрашають факти. Тож факт "уповільнення обертання" реально існує (за оцінками NASA, це +0,06 μs), але це лише справа гіперчутливих годинників, а не реальна загроза чи аномалія.