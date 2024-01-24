Теперь злоумышленник предстанет перед судом. Ему грозит пожизненное заключение.
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Что установило следствие
Правоохранители выяснили, что житель Буковины систематически насиловал и издевался над двумя своими несовершеннолетними падчерицами и родной дочерью, с которыми проживал в одном доме.
Кроме того, нарушитель снимал противоправные действия на мобильный телефон. Видео, на которых он развращал девочек, мужчина хранил и показывал своим жертвам.
В ходе изучения обстоятельств дела полицейские изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с видеоконтентом, относящийся к детской порнографии.
Известно, что досудебное расследование осуществлялось по статьям:
- изнасилование;
- развращение несовершеннолетних;
- ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;
- получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение.
Похожие преступления против детей: последние случаи
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- В Киевской области 39-летний мужчина совершил поругание своей 9-летней дочерью. Муж зашел в комнату девочки и пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, изнасиловал ее.
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