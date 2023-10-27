Девочке всего 16 лет. Сейчас уже направили обвинительный акт в отношении злоумышленника.

Важно В Кривом Роге женщина со своим сожителем насиловала 2-летнюю дочь

Мужчина под наркотиками изнасиловал родную дочь

Как рассказали в прокуратуре, 45-летний мужчина пригласил на прогулку в парк свою 16-летнюю дочь. Когда они остались наедине, злоумышленник изнасиловал ребенка. В тот момент он находился под наркотиками.

Отмечается, что ранее насильник уже привлекался к ответственности за совершение преступлений против половой свободы и неприкосновенности.

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