Девочке всего 16 лет. Сейчас уже направили обвинительный акт в отношении злоумышленника.

Важно В Кривом Роге женщина со своим сожителем насиловала 2-летнюю дочь

Мужчина под наркотиками изнасиловал родную дочь

Как рассказали в прокуратуре, 45-летний мужчина пригласил на прогулку в парк свою 16-летнюю дочь. Когда они остались наедине, злоумышленник изнасиловал ребенка. В тот момент он находился под наркотиками.

Отмечается, что ранее насильник уже привлекался к ответственности за совершение преступлений против половой свободы и неприкосновенности.

Другие подобные случаи в Украине

  • Ранее в Кривом Роге на Днепропетровщине задержали мужчину и женщину, которые развращали и насиловали детей. Все это они фиксировали на мобильный телефон.
  • Напомним, что житель Хмельнитчины также развращал собственных детей-близнецов. В результате злоумышленника приговорили к 12 годам в тюрьме.
  • Жителя одного из сел Львовской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. По данным правоохранителей, на время совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. А после изнасилования сбежал с места происшествия.