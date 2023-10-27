Девочке всего 16 лет. Сейчас уже направили обвинительный акт в отношении злоумышленника.
Важно В Кривом Роге женщина со своим сожителем насиловала 2-летнюю дочь
Мужчина под наркотиками изнасиловал родную дочь
Как рассказали в прокуратуре, 45-летний мужчина пригласил на прогулку в парк свою 16-летнюю дочь. Когда они остались наедине, злоумышленник изнасиловал ребенка. В тот момент он находился под наркотиками.
Отмечается, что ранее насильник уже привлекался к ответственности за совершение преступлений против половой свободы и неприкосновенности.
Другие подобные случаи в Украине
- Ранее в Кривом Роге на Днепропетровщине задержали мужчину и женщину, которые развращали и насиловали детей. Все это они фиксировали на мобильный телефон.
- Напомним, что житель Хмельнитчины также развращал собственных детей-близнецов. В результате злоумышленника приговорили к 12 годам в тюрьме.
- Жителя одного из сел Львовской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. По данным правоохранителей, на время совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. А после изнасилования сбежал с места происшествия.