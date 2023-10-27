Дівчинці лише 16 років. Наразі вже скерували обвинувальний акт щодо зловмисника.

Важливо У Кривому Розі жінка зі своїм співмешканцем ґвалтувала 2-річну доньку

Чоловік під наркотиками зґвалтував рідну доньку

Як розповіли у прокуратурі, 45-річний чоловік запросив на прогулянку до парку свою 16-річну доньку. Коли вони залишились наодинці, зловмисник зґвалтував дитину. У той момент він був під наркотиками.

Зазначається, що раніше ґвалтівник вже притягувався до відповідальності за скоєння злочинів проти статевої свободи та недоторканості.

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