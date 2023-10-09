Усі злочини пара фіксувала на камеру. Наразі відкрито кримінальні правопорушення.

Важливо Викрав 4-річну дитину та намагався її зґвалтувати: на Київщині чоловіка засудили до 15 років

У Кривому Розі жінка зі своїм співмешканцем ґвалтувала дітей

Як стало відомо, жінка та її співмешканець розбещували 1-річну доньку. Також вони зґвалтували іншу 2-річну доньку. Все це вони фіксували на мобільний телефон.

За місцем проживання зловмисників було вилучено мобільні телефони. У підсумку їх затримали.

Зловмисникам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 2 мільйони 13 тисяч гривень.

Зазначається, що троє дітей підозрюваної жінки зараз перебувають під наглядом медичних працівників.

Пара, яка розбещувала дітей у Кривому Розі / фото прокуратури

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