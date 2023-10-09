Усі злочини пара фіксувала на камеру. Наразі відкрито кримінальні правопорушення.
Важливо Викрав 4-річну дитину та намагався її зґвалтувати: на Київщині чоловіка засудили до 15 років
У Кривому Розі жінка зі своїм співмешканцем ґвалтувала дітей
Як стало відомо, жінка та її співмешканець розбещували 1-річну доньку. Також вони зґвалтували іншу 2-річну доньку. Все це вони фіксували на мобільний телефон.
За місцем проживання зловмисників було вилучено мобільні телефони. У підсумку їх затримали.
Зловмисникам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 2 мільйони 13 тисяч гривень.
Зазначається, що троє дітей підозрюваної жінки зараз перебувають під наглядом медичних працівників.
Пара, яка розбещувала дітей у Кривому Розі / фото прокуратури
Інші подібні страшні випадки
- Нагадаємо, що нещодавно на Київщині вдалося посадити на 15 років чоловіка, який хотів зґвалтували малолітню дитину. Він викрав її у Борисполі та вивіз на автівці в поле.
- На Дніпропетровщині винесли вирок місцевому жителю, який здійснив наругу над малолітньою дитиною. Кривдника 8-річної дитини суд вирішив покарати довічним ув'язненням.
- Також у Києві затримали чоловіка, який зґвалтував свою знайому. Зловмисник завдав їй важких тілесних ушкоджень, внаслідок чого постраждала потрапила до лікарні.