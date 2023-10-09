Все преступления пара фиксировала на камеру. В настоящее время открыты уголовные правонарушения.
Важно Похитил 4-летнего ребенка и пытался его изнасиловать: в Киевской области мужчину приговорили к 15 годам
В Кривом Роге женщина со своим сожителем насиловала детей
Как стало известно, женщина и ее сожитель развращали 1-летнюю дочь. Также они изнасиловали другую 2-летнюю дочь. Все это они фиксировали на мобильном телефоне.
По месту жительства злоумышленников были изъяты мобильные телефоны. В результате их задержали.
Злоумышленникам избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 2 миллиона 13 тысяч гривен.
Отмечается, что трое детей подозреваемой женщины находятся под наблюдением медицинских работников.
Пара, которая развращала детей в Кривом Роге / Фото прокуратуры
Другие подобные страшные случаи
- Напомним, что недавно в Киевской области удалось посадить на 15 лет мужчину, который хотел изнасиловать малолетнего ребенка. Он похитил его в Борисполе и вывез на автомобиле в поле.
- В Днепропетровской области вынесли приговор местному жителю, совершившего надругательство над малолетним ребенком. Обидчика 8-летнего ребенка суд решил наказать пожизненным заключением.
- Также в Киеве задержали мужчину, который изнасиловал свою знакомую. Злоумышленник нанес ей тяжелые телесные повреждения, в результате чего пострадавшая попала в больницу.
- В столице также задержан мужчина, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика. Это произошло в кабинке общественного туалета.
- В прокуратуре Днепропетровской области сообщили ужасающие детали изнасилования 12-летней девочки. Обидчика уже задержали. Им оказался житель Синельниковского района. Кстати, насильник ранее уже был в тюрьме.
- На Хмельнитчине задержан пенсионер, совершивший сексуальное насилие в отношении 9-летней девочки. Теперь ему грозит серьезное лишение свободы. В настоящее время продолжается следствие. Теперь подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.
- В Польше задержали украинку, которая пытала, продавала педофилам и самостоятельно насиловала своих детей. Она родом из Синельниково на Днепропетровщине. По словам пострадавших детей, они до сих пор боятся свою горе-мать.