Ужасное преступление произошло еще в сентябре 2022 года, однако точку в этом деле поставили сейчас. Обидчика 8-летнего ребенка суд решил наказать пожизненным заключением.
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Назвался врачом
В тот день двое детей – 7-летний мальчик и 8-летняя девочка возвращались домой. Уже во дворе многоэтажного дома их заметил 36-летний местный житель. Злоумышленник вместе с детьми вошел в подъезд. Чтобы заслужить их доверие, он представился врачом. Так, мужчина смог попасть с детьми в их квартиру, в которой не было никого из взрослых. Там он попросил 7-летнего мальчика подождать в другой комнате, а сам изнасиловал 8-летнюю девочку, нанеся ей тяжелые телесные повреждения.
Впоследствии насильника задержали. Во время обыска у него был найден корпус ручной оборонительной осколочной гранаты и запал. В ходе расследования дела правоохранители установили, что мужчина неоднократно привлекался к ответственности за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Осужденный неоднократно совершал преступления против детей / Фото Офис генпрокурора
Теперь суд признал его виновным в изнасиловании малолетнего ребенка и незаконном приобретении, хранении взрывчатого вещества и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Мерзавца приговорили к пожизненному лишению свободы.
Насилие над детьми: последние случаи
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