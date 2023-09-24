При процессуальном руководстве Западной окружной прокуратуры города Днепра злоумышленнику сообщили о подозрении по факту изнасилования малолетнего ребенка. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
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Жителя Днепра, насиловавшего малолетнюю дочь, задержали
По данным следствия, подозреваемый, пользуясь отсутствием жены и беспомощным состоянием ребенка, на протяжении нескольких лет его насиловал. Он начал это делать, когда дочери было всего 10. Она рассказала об этом, обратившись в районный центр социально-психологической реабилитации.
О преступлении сразу сообщили полиции. По результатам комплекса следственных мероприятий, а также проведения психологического исследования девочки с помощью "зеленой комнаты", информация о совершении в отношении нее противоправных действий подтвердилась,
– рассказали в прокуратуре.
По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи следственного отделения полиции № 6 Днепровского райуправления полиции.
Мужчина насиловал собственную дочь / Фото Днепропетровская областная прокуратура
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Кратко о других подобных случаях
- В прокуратуре Днепропетровской области недавно сообщили ужасные детали изнасилования 12-летней девочки. Обидчика уже задержали. Им оказался житель Синельниковского района, ранее отбывавший наказание в тюрьме.
- В Киеве же правоохранители задержали журналиста, который также совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. Кроме того, сотрудник СМИ хранил детскую порнографию.
- В свою очередь, в Броварах мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку. Оказалось, что злоумышленник – ранее судимый переселенец из Бердянска. Он являлся техническим работником в одном из местных лицеев.
- А на Закарпатье мужчина насиловал ребенка вместе с женой. Некоторые эпизоды насилия они снимали на видео. В конце концов, ребенок решился обратиться в полицию.