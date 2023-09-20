На жаль, лікарі, попри всі намагання, не змогли їй допомогти. Киянка померла у медзакладі.

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Чоловік зґвалтував киянку

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що з вулиці Пуща-Водицької вони госпіталізували 53-річну жінку з тілесними ушкодженнями та підозрою на зґвалтування.

Для з'ясування всіх обставин події за викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції. Правоохоронці встановили, що напередодні постраждалу запросив додому її знайомий.

Там вони разом вживали спиртні напої, після чого чоловік став чіплятись до гості. Коли жінка почала чинити опір, він декілька раз вдарив її по голові та зґвалтував.

Після скоєного постраждала змогла дійти додому, де потім її у важкому стані виявила сусідка та викликала лікарів.



Чоловік жорстоко зґвалтував знайому / Фото поліції Києва

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Жінка померла

Киянку у вкрай тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу. Однак, на жаль, отримані тілесні ушкодження виявились несумісними з життям – жінка згодом померла.

У ході невідкладного обшуку ми вилучили з оселі підозрюваного речові докази з ймовірними слідами крові потерпілої, які передали на відповідне експертне дослідження. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Миколаївської області, 1972 року народження,

– розповів начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко.

Слідчий відділ розпочав кримінальне провадження за зґвалтування, що спричинило тяжкі наслідки. За погодженням з Оболонською окружною прокуратурою затриманому повідомили про підозру.

Зверніть увагу! Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу – тримання під вартою.