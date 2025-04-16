Голосування відбулося у середу, 16 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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В Україні знову продовжать воєнний стан

Нещодавно президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації, їх оприлюднили на сайті парламенту.

Вже сьогодні відбулося 15-те голосування за продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії. У результаті Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації на 90 діб.

Таким чином під час парламентського засідання народні депутати 357 голосами "за" підтримали продовження дії воєнного стану до 6 серпня 2025 року. За словами Ярослава Железняка, проти виступив лише Олексій Гончаренко.

Продовження мобілізації підтримали 346 народних депутатів. Це означає, що загальна мобілізація в Україні також діятиме щонайменше до 6 серпня 2025 року.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Європейської солідарності" заявив, що голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану в Україні. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія різко відреагували на це.