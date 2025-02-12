Повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа, члена комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського в інтерв'ю Radio NV.

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Що потрібно для скасування воєнного стану

Веніславський розповів, за яких умов в Україні можуть скасувати воєнний стан.

Треба звернутися до закону України про правовий режим воєнного стану. Правовий режим воєнного стану вводиться не лише тоді, коли йдуть активні бойові дії, а коли є загроза. Тому доки не будуть усунені самі загрози, які будуть загрожувати нашій безпеці, безпеці наших громадян, територіальної цільності, державному суверенітету, скасування правового режиму воєнного стану дуже малоймовірне,

– пояснив нардеп.

Він додав, що наразі важко говорити про скасування воєнного стану, адже все залежить від багатьох чинників. Зокрема Веніславський звернув увагу на те, що російські війська продовжують тиснути на всіх напрямках на фронті.

"Для того, щоб розуміти, коли буде завершено правовий режим воєнного стану, я б рекомендував дочекатися хоча б кінця лютого, коли ми отримаємо не лише політичні заяви президента Трампа і його вищого політичного керівництва, але й конкретні дії", – зазначив Веніславський.

Нардеп пояснив, що багато що буде залежати від конкретних дій, які буде вживати адміністрація США щодо Росії та того, які вони "будуть посилати сигнали".

Веніславський резюмував, що наразі "дуже багато невідомих", які не дають змоги спрогнозувати підстави для скасування правового режиму воєнного стану.