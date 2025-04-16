Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи народних депутатів.

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Гончаренко виступив проти продовження воєнного стану

Нардеп Гончаренко у своєму телеграм-каналі повідомив, що голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану. Свою позицію він пояснює відсутністю демобілізації та чітких термінів служби, а також "бусифікацією".

"Мене це не влаштовує. Тому по мобілізації та продовженню воєнного стану – я буду голосувати ПРОТИ", – написав Гончаренко у мережі.

На його допис уже відреагували у Верховній Раді. Так, голова ВР Руслан Стефанчук написав, що на черговому голосуванні про продовження воєнного стану та загальної мобілізації відбудеться "кастинг Путіна".

Фінальні результати кастингу Путіна в Раді вже завтра можна буде побачити – серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану,

– різко відреагував Стефанчук на допис Гончаренка.

Голова фракція "Слуга народу" Давид Арахамія також різко засудив наміри Гончаренка. Він наголосив, що після чергових терористичних злочинів Росії на такі дії знаходять лише "літери з кінця алфавіту".

"Деякі космонавти з Верховної Ради виступають проти продовження воєнного стану. Після Сум. Після Кривого Рогу. Під час наступу росіян. Багато журналістів запитують, що я про це думаю. Слів немає. Лише літери, в основному з кінця алфавіту. "Втома від війни" дається взнаки після виснажливого закордонного відрядження", – засудив наміри Гончаренка Арахамія.

Раніше Стефанчук в інтерв'ю висловив переконання, що Рада зможе продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію після 8 травня. Він заявив, що для цього повинно вистачити голосів депутатів.