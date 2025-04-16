Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения народных депутатов.

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Гончаренко выступил против продления военного положения

Нардеп Гончаренко в своем телеграм-канале сообщил, что будет голосовать против продления мобилизации и военного положения. Свою позицию он объясняет отсутствием демобилизации и четких сроков службы, а также "бусификацией".

"Меня это не устраивает. Поэтому по мобилизации и продлению военного положения – я буду голосовать ПРОТИВ", – написал Гончаренко в сети.

На его сообщение уже отреагировали в Верховной Раде. Так, председатель ВР Руслан Стефанчук написал, что на очередном голосовании о продлении военного положения и всеобщей мобилизации состоится "кастинг Путина".

Финальные результаты кастинга Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть – среди тех, кто проголосует против продления военного положения,

– резко отреагировал Стефанчук на сообщение Гончаренко.

Председатель фракция "Слуга народа" Давид Арахамия также резко осудил намерения Гончаренко. Он отметил, что после очередных террористических преступлений России на такие действия находят только "буквы с конца алфавита".

"Некоторые космонавты из Верховной Рады выступают против продления военного положения. После Сум. После Кривого Рога. Во время наступления россиян. Многие журналисты спрашивают, что я об этом думаю. Слов нет. Только буквы, в основном с конца алфавита. "Усталость от войны" сказывается после изнурительной заграничной командировки", – осудил намерения Гончаренко Арахамия.

Ранее Стефанчук в интервью выразил убеждение, что Рада сможет продлить военное положение и всеобщую мобилизацию после 8 мая. Он заявил, что для этого должно хватить голосов депутатов.