За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Хмельницької окружної прокуратури його визнали винним у "зґвалтуванні та розбещенні, вчинених щодо малолітніх".

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Чоловік роками розбещував своїх дітей

Прокурори у суді довели, що підозрюваний упродовж декількох років розбещував своїх дітей-двійнят. Зокрема, він примушував їх дивитись відео порнографічного характеру.

Батько почав вчиняти злочини, коли хлопчику та дівчинці було по 5 років. Також, користуючись відсутністю дружини та безпорадним станом доньки, періодично її ґвалтував. Аби діти мовчали, він погрожував фізичною розправою над ними та їхньою матір'ю,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину. Проте на підставі доказів, зібраних під час досудового розслідування, її повністю доведено. До вироку суду засуджений перебував під вартою.

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