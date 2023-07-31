При поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Хмельницкой окружной прокуратуры он был признан виновным в "изнасиловании и развращении, совершенных в отношении малолетних".

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Мужчина годами развращал своих детей

Прокуроры в суде доказали, что подозреваемый на протяжении нескольких лет развращал своих детей-близнецов. В частности, он принуждал их смотреть видео порнографического характера.

Отец начал совершать преступления, когда мальчику и девочке было по 5 лет. Также, пользуясь отсутствием жены и беспомощным состоянием дочери, ее периодически насиловал. Чтобы дети молчали, он угрожал физической расправой над ними и их матерью,

– рассказали в Офисе генпрокурора.

Во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину. Однако на основании доказательств, собранных в ходе досудебного расследования, она полностью доказана. До приговора суда осужденный находился под стражей.

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