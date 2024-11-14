Перед этим в Одессе раздалась серия взрывов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова.

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Что известно об атаке на Одессу

Кроме повреждения тепломагистрали местные телеграмм-каналы сообщают о попадании в жилой дом в центре Одессы. Там загорелся пожар – горит трехэтажное жилое здание.

Напомним, что перед этим в Одессе раздалась серия взрывов.

Местных жителей предупреждали об угрозе ракет и ударных БПЛА. В частности, по данным мониторинговых каналов, город могли атаковать крылатые ракеты Х-59/69 и "Шахеды".

Атака на город по состоянию на 22:30 продолжается – туда двигаются новые беспилотники.

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