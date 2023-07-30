Мужчина не только запугивал маленького мальчика, но и избивал его, из-за чего ребенок в результате получил сотрясение головного мозга. Преступные действия одессита доказали прокуроры в суде.

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Довоспитал до сотрясения головного мозга

Издевался взрослый мужчина с мальчика, который, конечно, не мог никак постоять за себя, почти месяц – с середины июля до начала августа 2020 года. Побои при этом были регулярными.

Так, горе-отчим избивал 5-летнего ребенка не только кожаным ремнем с металлической пряжкой, но и ногами. Также каждые 2–3 дня заставлял мальчика стоять в углу непрерывно до 4 часов, а иногда оставлял его там на всю ночь, в результате чего ребенок вынужден был спать на полу.

А также, будучи раздраженным, поднял мальчика и бросил его на пол, в результате чего малолетний потерял сознание и у него начались судороги. Чтобы привести ребенка в чувство, отнес его в ванную комнату, где поливал холодной водой,

– сообщили в Одесской облпрокуратуре.

В результате таких преступных издевательств ребенок получил сотрясение головного мозга и многочисленные гематомы головы.

Над своим поведением будет думать за решеткой

При поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Киевской окружной прокуратуры города Одессы преступник в суде признан виновным в пытках малолетнего ребенка. Своими зверствами против 5-летнего мальчика он нарушил части 1 и 2 статьи 127 Уголовного кодекса Украины.

Согласно закону за такое правонарушение одессит мог быть приговорен максимально к 10 годам лишения свободы. И он получил почти максимально указанный срок заключения – его приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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