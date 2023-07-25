В Одесской области 16-летняя девушка избила брата, обожгла газовой горелкой, привязала и закрыла в сарае, где тот просидел всю ночь.

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Детали жестокого избиения

Всю ночь семилетний мальчик провел в сарае и только к утру он смог освободиться. После этого ребенок обратился к соседям за помощью, и те вызвали врачей. Оказалось, что у парня есть черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ожоги второй степени предплечья и ягодиц.

Инцидент произошел в семье, где воспитывают 4 детей. 62-летний родственник взял на попечение мальчика семи лет и девушек 16, 11 и 9 лет. Сестра занялась "воспитанием" когда опекун был занят своими делами.

Сестра заявила, что мальчик портил ее вещи и пытался поджечь газовой водкой скирду сена и дом. Девушка помешала ему это сделать и занялась его "воспитанием". Во время обыска полиция изъяла горелку и веревку, которые использовались для издевательств.

Полиция расследует жестокое избиение мальчика: смотрите видео Нацполиции

Шестнадцатилетней девушке уже сообщили подозрение. Решение об извещении подозрения опекуна будет решаться в рамках судебного расследования. Старшей сестре и опекуну грозит до пяти лет ограничение или даже лишение свободы.

Семья уже находилась под вниманием полиции.

Раньше из этой же семьи неоднократно пыталась сбежать одиннадцатилетняя девочка. На учете она стоит как беглый ребенок, а в службе по делам детей – как ребенок, находящийся в сложных жизненных обстоятельствах. Относительно опекуна уже составляли два протокола из-за невыполнения обязанностей.

Соцслужбы изъяли двоих младших детей. Вопрос проживания всех троих детей решается.

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