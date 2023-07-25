Прокуроры сообщили о подозрении водителю автомобиля, который в ночь на 25 июля сбил двух военнослужащих. Одного из них насмерть.

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Горе-водителю сообщили о подозрении

Смертельная авария произошла 25 июля 2023 около 00:05 в Святошинском районе столицы. Следствие установило, что водитель автомобиля, двигаясь по Берестейскому проспекту во время комендантского часа, наехал на военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпосте.

Один военный от полученных травм скончался, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, водитель протаранил еще один автомобиль, в котором тоже находился военный. Третий военнослужащий получил легкие телесные повреждения, врачи оказали ему помощь.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении водителю автомобиля "Volkswagen" по факту смертельного ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, еще двое травмированы (ч. 2 ст. 286 УК Украины),

– сообщили в Офисе Генпрокурора .

Отметим, что правоохранители задержали водителя на месте в порядке ст. 208 УПК Украины.

Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения

Полиция проверила водителя на состояние опьянения с помощью Драгера, однако он не обнаружил алкоголя. Далее должны провести экспертизы, чтобы установить, не был ли водитель под наркотиками.

В настоящее время решается вопрос об избрании водителю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Справка. Если вину водителя докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такого.