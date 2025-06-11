Об этом сообщает Le Monde, передает 24 Канал. Совместное заявление политиков осуждает жестокую агрессивную войну России против Украины.

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Что известно о декларации

По данным издания, Вучич якобы не подписал декларацию четвертого саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".

Все остальные участники зато подтвердили свою приверженность к предоставлению всесторонней и длительной поддержки Украине и ее народу столько, сколько потребуется. А также призвали мир воздержаться от предоставления любой материальной или иной помощи военным усилиям России.

Среди подписантов:

  • Президент Украины Владимир Зеленский,
  • Президент Республики Молдова Майя Санду,
  • Президент Черногории Яков Милатович,
  • Президент Румынии Никушор Дан,
  • Премьер-министр Республики Болгария Росен Желязков,
  • Премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович,
  • Премьер-министр Греческой Республики Кириакос Мицотакис,
  • Председатель парламента Республики Албания Элиза Спиропали,
  • первый заместитель председателя правительства и министр охраны окружающей среды и пространственного планирования Республики Северная Македония Изет Меджити,
  • вице-премьер-министр – министр иностранных и европейских дел Республики Словения Таня Файон.